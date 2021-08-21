مدير الذوق العام السعودي السابق يكشف عن لباس يعرض صاحبه للعقوبة... فيديو

كشف مدير جمعية الذوق العام السعودية السابق، بدر الزياني، اليوم السبت، عن لباس يعرض صاحبه للعقوبة.

وأجرت قناة الإخبارية لقاء مع زياني، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أن "الشورت" من الملابس الخادشة للحياء في بلاده، وارتداءه في الأماكن العامة يعرض صاحبه للعقوبة.

فيديو | مدير جمعية الذوق العام سابقا: "الشورت" من الملابس الخادشة للحياء ولبسه في الأماكن العامة يعرضك للعقوبة #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/Y6RjBE4HMV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2021

وشدد زياني على أن العادات والتقاليد والعرف العام في المملكة هو الاحتشام، والفقرة الثامنة من لائحة الذوق العام في بلاده تنص على مخالفة اللبس الخادش للحياء في الأماكن العامة، وذلك حسب طبيعة المكان، مضيفا أن "الشورت" فوق الركبة من الملابس الخادشة للحياء.

وطالب المسؤول السعودي الشباب مراعاة التقاليد والأعراف السعودية، مؤكدا على أن الأماكن العامة لها قوانينها الخاصة لارتداء الملابس، فضلا عن أن السائحين لهم لوائح خاصة بهم.

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