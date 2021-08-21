ميشال عون: الحكومة ستتشكل على أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، أن "الحكومة ستتشكّل بالتعاون بينه وبين الرئيس المكلّف على أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة".

وقال الرئيس عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين: إنه "تقرر دعم المحروقات بتحمّل الخزينة جزءاً من الكلفة، وإعطاء موظفي القطاع العام مساعدة عاجلة بانتظار إعادة النظر بالرواتب، وفقا للأصول، ضمن خطة تعافٍ شاملة".

وأضاف:"أصارحكم كي تعرفوا أن هناك عرقلة لكل فكرة أو اقتراح أو مبادرة، كأن المطلوب المزيد من تدهور الأوضاع والمعاناة والعذاب للمواطنين ووقوفهم في طوابير الذلّ".

وتابع: "منذ بدأت أزمة المحروقات، وأنا أدعو إلى حل عملي وسريع، كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه، ويتبهدّل المواطنون أمام محطّات البنزين، وتنقطع الكهرباء، وتتوقف المولّدات". © AP Photo / Hussein Malla حاكم مصرف لبنان المركزي: الحكومة تسعر واردات الوقود بـ 8 آلاف ليرة للدولار

وأضاف: "وكنّا قرّرنا في اجتماع انعقد هنا في القصر الجمهوري أن يستمر الدعم على المحروقات حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل ولم نترك وسيلة إلّا وعملنا عليها، بما فيها الإتفاق الذي حصل مع العراق لاستيراد المحروقات، والذي من المفترض أن يبدأ تنفيذه خلال الشهر المقبل".

وأشار عون إلى أن الذي خرّب الوضع، وجعل الأزمة تتفاقم هو القرار الذي أخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم من دون العودة إلى الحكومة، وقبل صدور البطاقة التمويلية"، مشدّدا على أنه لن يتأثر بالمزايدات ولا بالحملات الإعلامية، كما وأنه لن يتخلى عن واجباته ومسؤولياته.