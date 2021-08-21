السفارة الأمريكية بالمغرب توجه رسالة إلى الملك محمد السادس

وجهت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الاحتفال بعيد الشباب في البلاد، الذي يوافق الذكرى الـ 58 لمولده.

وتحتفل المملكة المغربية في الـ 21 من أغسطس/ آب من كل عام بعيد الشباب، وهو احتفال وطني يخلد ذكرى ميلاد الملك محمد السادس.

نتقدم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بأحر التهاني و التبريكات بمناسبة عيد ميلاده الثامن و الخمسين! https://t.co/PqtEyliYsG — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) August 21, 2021

ويحل هذا العام الذكرى الـ 58 لميلاد الملك محمد السادس، وهو ما علقت عليه السفارة الأمريكية في المغرب موجهة رسالة للعاهل المغربي قالت فيها: "نتقدم بأحر التهاني إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد ميلاده الـ 58".

وتقول وكالة الأنباء المغربية، إن الذكرى الـ 58 لميلاد الملك محمد السادس تعد مناسبة لتسليط الضوء على ما يتم بذله من جهود لدعم الشباب المغربي، مشيرة إلى دورهم المهم في عملية التنمية في البلاد.