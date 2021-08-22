الصحة المصرية تكشف عن فئات ممنوعة من العمل دون تلقي لقاح كورونا

كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، اليوم الأحد، عن فئات ممنوعة من العمل دون تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED مصر... قرار يمنع المعلمين من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا اليوم الأحد، عن هالة زايد، أنه مع بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل دون لقاح، مؤكدة أنه بداية من الغد، سيتم توزيع لقاح "سينوفاك المصري" في كل المراكز الصحية للتطعيم بلقاح كورونا.

ودعت الوزيرة المصرية المواطنين إلى التسجيل الفوري لتلقي اللقاح، بهدف حماية أنفسهم والآخرين، موضحة خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم، مع وزير الصحة الجيبوتي، أنه لن يتم البدء في إعطاء أي جرعات تنشيطية ثالثة للفئات العاملة بالقطاع الصحي، وذلك بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن الأولوية حاليا لتطعيم من لم يتلقى اللقاح فحسب.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، أن بلادها ستنتج ما يقرب من 12.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" المصري، وذلك بالتوازي مع توريد نحو 5.2 مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

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