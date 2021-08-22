وزيرة الداخلية الإسرائيلية تهدد بإسقاط الائتلاف الحاكم في بلادها

هددت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، اليوم الأحد، بإسقاط الائتلاف الحاكم في بلادها.

© REUTERS / HANDOUT وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تقوم دولة فلسطينية في ظل حكومة بينيت "، مساء اليوم الأحد، بأن شاكيد قد صرحت بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية خلال فترة ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية، بزعامة نفتالي بينيت، مهددة بإسقاط تلك الحكومة في حال قرر وزير الخارجية رئيس الوزراء بالتناوب، يائير لابيد، الاتجاه نحو إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين.

وجاء تعليق شاكيد ردا على تصريح سابق لوزير الخارجية الإسرائيلية، والذي أوضح من خلاله أنه يدعم حل الدولتين، حيث ترى أن مثل هذه الخطوة ربما تحدث عندما يصبح رئيسا للوزراء، وقتها لن تكون له حكومة، متعهدة بالعمل على إسقاط هذه الحكومة أو أي حكومة إسرائيلية غيرها تقدم على حل الدولتين، أو العمل على التوصل لخيار سياسي مع الجانب الفلسطيني، يشمل قيام دولة فلسطينية.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد أكد، أمس السبت، أن مبدأ حل الدولتين مع الفلسطينيين ليس مطروحا خلال رئاسة نفتالي بينيت للحكومة في بلاده.

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