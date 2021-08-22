الصومال يعلن الاتفاق على إجراءات الانتخابات التشريعية

أعلنت الحكومة الصومالية أنها اتفقت وقادة الولايات على إجراءات الانتخابات التشريعية المعطلة منذ نهاية الشهر الماضي.

القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان لرئاسة الوزراء، مساء اليوم الأحد: "أصدر المجلس الاستشاري الوطني، المنعقد في مقديشو يومي 21 و22 آب/ أغسطس، بيانًا حول العمليات الانتخابية في البلاد في مجالات الأمن، والتمويل، واختيار المندوبين، وحصص النساء، وإجراءات أعضاء مجلس الأعيان في أرض الصومال".

وافتتح أمس في خيمة الاجتماعات الضخمة بمعسكر أفسيوني لقيادة القوات الجوية الصومالية في العاصمة مقديشو، اجتماع المجلس الاستشاري الوطني المختص بمراقبة وتنفيذ إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في الصومال.

وشارك في الاجتماع الذي يرأسه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، رؤوساء عدد من الولايات الإقليمية في البلاد.

وكان من المقرر أن يتم عقد هذا الاجتماع الخميس الماضي، ولكن تم تأجيله إلى السبت لاستكمال حضور وفود رؤساء الولايات الإقليمية الصومالية.