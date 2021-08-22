المرزوقي: تونس تخطو الخطوات الأولى نحو "دولة الأخ الزعيم" و"ميليشيات الحشد الشعبي"

حذّر الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، أمس السبت، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" مما وصفه بـ "دولة الأخ الزعيم" و"ميليشيات الحشد الشعبي" في تونس.

وانتقد المرزوقي الوضع السياسي في بلاده وكيف تقوم السلطات بالتضييق على عدد من السياسيين، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي "فيسبوك".

وندّد المرزوقي بإيقاف عائلة عماد الدايمي وهو نائب سابق مقرب منه في المطار أكثر من ساعة لمنعها من السفر، والأخت لمياء الخميري (الأمينة العامة لحزب لحراك) التي منعت أياما من السفر".

وأشار المرزوقي إلى أن "بلاده تخطو الخطوات الأولى لإلغاء تام لدولة القانون والمؤسسات، وإفساح المجال لدولة الأخ الزعيم وميليشيات الحشد الشعبي".

وقال: "إن تتبع نواب ائتلاف الكرامة والتضييق على عائلاتهم" وغيرها من إجراءات "التضييق" والتدابير "المخالفة للدستور"، دليل على أن تونس تخطو الخطوات الأولى لإلغاء تام لدولة القانون والمؤسسات، وإفساح المجال لدولة الأخ الزعيم وميليشيات الحشد الشعبي".

ولفت إلى أن "الذين يطبّلون ويزمّرون للانقلاب شماتة في النهضة وكرها للأحزاب الفاسدة وأملا عقيما في تحسن أوضاعهم لا يفهمون ما الذي خسروا في المقابل".

وتابع: "هم خسروا أهم مكسب ناضلت من أجله الأجيال وهو الدليل على تحضّر أي شعب في العالم".

وشهدت تونس حدثا سياسيا مهما في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز الماضي، حين أعلن الرئيس التونسي، قيس السعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وحاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.

هذا وتسارعت الأحداث في تونس، حيث اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أطرافا سياسية بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله، وقال إنهم "يفكرون في القتل والدماء"، وشدّد على أنه "لا يخاف إلا من الله، وإن مات سيكون شهيدا".

كما أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، عن أن السلطات الأمنية تمكنت من "الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرقي تونس".