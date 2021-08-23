انطلاق المنافسة العسكرية الدولية "الصديق الوفي 2021" في الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، عن انطلاق المنافسة العسكرية الدولية السينوتقنية "الصديق الوفي 2021" في الجزائر، وسط مشاركة الفريق الروسي والبيلاروسي والفريق الأوزباكستاني والفيتنامي.

وبحسب وزارة الدفاع، فقد أجرى سباق "البياتلون الفردي" بملحقة مركز التكاثر والتكوين السينوتقني للدرك الوطني في الناحية العسكرية الأولى في منطقة باينام، في العاصمة الجزائر.

وأشرف على هذه المنافسة قائد الدرك الوطني وسط حضور رئيس مصلحة الرياضات العسكرية في دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الشعبي الوطني وكذلك رؤساء الوفود الأجنبية وإطارات عسكريين.

وسجلت المنافسة العسكرية مشاركة ثلاثة فرق نسوية، متمثلة في الفريق الجزائري العسكري، الفريق الروسي، الفريق الأوزباكستاني على مسافة 2400 متر، ومشاركة خمسة فرق ذكورية متمثلة في الفريق الجزائري والروسي والبيلاروسي والأوزباكستاني والفيتنامي على مسافة 3200 متر.

يعتبر "سباق البياتلون الفردي" من السباقات العسكرية التي تتطلب من المشارك الوقوف على الرمي بالبندقية مرتين في وضعيتي الوقوف والانبطاح على الأرض، ما يتطلب الكثير من التركيز.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن اليوم الأول من المسابقة تميّز بالمنافسة القوية بين الفرق، وأظهر المشاركون من أعضاء النخبة العسكرية إرادة كبيرة لتحقيق نتائج مشرفة.