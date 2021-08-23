الملك سلمان وولي عهده يعزيان أمير الكويت

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، ببرقيتي عزاء إلى أمير الكويت الشيح نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة شقيقته.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس" قال الملك في برقيته: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء".

وبعث الأمير محمد بن سلمان ببرقية شبيهة إلى أمير الكويت.

​ونعى الديوان الأميري في الكويت، اليوم الاثنين، الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح. وقال الديوان في بيان "الديوان الأميري ينعى المغفور لها الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة المغفور له الشيخ عبدالله الخليفة العبدالله الصباح".

الديوان الاميري ينعى المغفور لها الشيخة بدرية الاحمد الجابر المبارك الصباح ارملة المغفور له الشيخ عبدالله الخليفة العبدالله الصباح و سيوارى جثمانها الثرى صباح اليوم.

إنا لله وإنا اليه راجعون.

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99999966 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 23, 2021

​والشيخة بدرية هي ابنة الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت العاشر، وشقيقة أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.