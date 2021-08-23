الملك سلمان وولي عهده يعزيان أمير الكويت

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس" قال الملك في برقيته: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء".
وبعث الأمير محمد بن سلمان ببرقية شبيهة إلى أمير الكويت.
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يعزيان سمو أمير دولة #الكويت في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح.#واس pic.twitter.com/ujeUDxCtDm— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 23, 2021
ونعى الديوان الأميري في الكويت، اليوم الاثنين، الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح. وقال الديوان في بيان "الديوان الأميري ينعى المغفور لها الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة المغفور له الشيخ عبدالله الخليفة العبدالله الصباح".
الديوان الاميري ينعى المغفور لها الشيخة بدرية الاحمد الجابر المبارك الصباح ارملة المغفور له الشيخ عبدالله الخليفة العبدالله الصباح و سيوارى جثمانها الثرى صباح اليوم.— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 23, 2021
إنا لله وإنا اليه راجعون.
هواتف التعازي (رسائل نصية)
الرجال
66634444
النساء
99999966
والشيخة بدرية هي ابنة الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت العاشر، وشقيقة أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.
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