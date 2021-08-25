نائب عراقي يتحدث عن "أطراف خارجية" وراء حرب الكهرباء في البلاد

تحدث النائب العراقي كريم أبو سودة، عن تورط جهات خارجية في تفاقم أزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد مؤخرا.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن أبو سودة قوله بأن "العراق يتعرض فعليا لحرب ممنهجة في استهداف خطوط الكهرباء في عدة محافظات، حيث بلغت مستويات خطيرة جدا في الاسابيع الاخيرة خاصة مع استهداف عشرات الأبراج وتسببها بأضرار مادية كبيرة"

وأوضح النائب العراقي أن بلاده مستهدفة من قبل من وصفهم بالعصابات الإجرامية والفاسدين بالإضافة إلى أن بعض الدول لاتريد أن ينهض العراق ويحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية كونه يستورد بمبالغ مالية كبيرة توضع في الموازنة السنوية".

واختتم أبو سودة حديثة بالإشارة إلى وجود أجندة خارجية وأحزاب فاسدة هي جزء من حرب الكهرباء في البلاد.

يذكر أن العراق وقع مع الصين، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد اتفاقا مبدئيا لإنشاء محطات للطاقة الشمسية للحد من أزمة نقص الطاقة الكهربائية في العراق .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية أنه "جرى اليوم الأربعاء، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اتفاق مبادئ، بين وزارة الكهرباء وشركة "باور تشاينا" الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة أولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط ".