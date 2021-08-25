الشرطة المصرية تطارد سائقا متهورا يسير بسرعة جنونية... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيارة تسير بسرعة جنونية في عكس الاتجاه أعلى الطريق الدائري في منطقة المعادي في مصر.

ويظهر الفيديو سيارة نقل تسير بسرعة، في عكس الاتجاه، أعلى الطريق الدائري في منطقة المعادي في مصر، حيث تم غلق الطريق وإيقاف السيارة حرصاً على حياة المواطنين، وفقا لما قاله موقع "ساكي نيوز".

وتمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط سائق السيارة ليتبين بعدها أنه في حالة عدم اتزان، كما ضبط بحوزته كمية من مخدر الإستروكس.