مصر تعيد فتح معبر رفح الحدودي في اتجاه واحد بعد إغلاقه ٣ ايام

قال مصدران أمنيان، إن مصر ستفتح معبر رفح على حدودها مع قطاع غزة غدا الخميس في اتجاه واحد ولمدة ثلاثة أيام للسماح للفلسطينيين المتواجدين علي الجانب المصري بالعودة إلى القطاع، فيما لن يستقبل المعبر أي فلسطينيين قادمين من القطاع.

وأضاف المصدران، أنه سيتم السماح بإدخال البضائع والمساعدات المصرية إلى القطاع.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، إن السلطات المصرية أخطرتها بفتح المعبر من اتجاه واحد يوم الخميس، وفقا لرويترز.

وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة، "أبلغنا من السلطات المصرية بفتح معبر رفح غدا باتجاه الوصول فقط، لتسهيل عودة العالقين إلى قطاع غزة وفتح المعبر التجاري لإدخال البضائع".

كانت مصادر أمنية مصرية، قد أعلنت يوم الاثنين، أن مصر أغلقت معبر رفح حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أسباب أمنية في أعقاب التصعيد الذي حدث يوم السبت بين إسرائيل وحماس.

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