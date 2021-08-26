المغرب يشهد انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية والمحلية

انطلقت في المغرب اليوم الخميس، حملة الانتخابات البرلمانية والمحلية المقرر أن تجرى في 8 أيلول/سبتمبر.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد أعلن عدد من الأحزاب السياسية المتنافسة إطلاق حملاتها الانتخابية في حضور محدود بتجمعات تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يدعى فيها نحو 18 مليون مواطن 46% منهم نساء، للتصويت في اليوم نفسه لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان البالغ عددهم 395 عضوا،

بجانب اختيار ما يزيد على 31 ألف عضو منتخب في مجالس المحافظات والجهات.

وهذه هي المرة الأولى التي تغيب فيها التجمعات الانتخابية أثناء الحملة جراء حالة الطوارئ الصحية التي تحظر تجمع أكثر من 25 شخصا.

وفي هذه الانتخابات يراهن حزب العدالة والتنمية (إسلامي) على التصدر للمرة الثالثة منذ توليه رئاسة الحكومة، دون تولي الوزارات الأساسية، عقب انتخابات مبكرة في عام 2011.

كانت المملكة أقرت حينها دستورا جديدا يمنح صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، غير أن القرارات والتوجهات الكبرى في القطاعات الأساسية ظلت تصدر عن مبادرات من الملك محمد السادس.

كما ينافس على تصدر الانتخابات حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه مستشار الملك حاليا فؤاد عالي الهمة عام 2008 لمواجهة الإسلاميين، قبل أن يستقيل منه في 2011.