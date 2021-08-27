فيديو لفتاة شهيرة مع رجال أمن يثير ضجة في السعودية... ماذا فعلت وما عقوبتها

أصبح اسم نجمة مواقع التواصل في السعودية، مشاعل القحطاني، بين قائمة الوسوم الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية بعد "إساءتها" لرجل أمن واتهامه بالتحرش.

كانت القحطاني تقود دراجة هوائية عندما بدأت تطاردها سيارة شرطة في أحد شوارع الرياض بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ووثقت القحطاني تلك اللحظات في فيديو عبر تطبيق سناب شات، قالت فيه إن كمامتها في جيبها لكنها لن ترتديها "عنادا فيه" كما إنها تلفظت بألفاظ وصفها المتابعون بأنها "نابيه ومستفزة" بحق رجل الأمن الذي "يؤدي دوره".

شرطة منطقة الرياض: اتخاذ الإجراءات النظامية بحق امرأة تلفظت على رجل أمن في محاولة لمنعه تطبيق الإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/D2Op0PYscx — الأمن العام (@security_gov) August 25, 2021

وشن مغردون هجوما حادا على مشاعل، مطالبين السلطات باتخاذ أقصى العقوبات بحقها، لكونها ارتكبت "عدة مخالفات مثل تصوير رجل الأمن وهو يؤدي مهامه، التلفظ عليه بألفاظ نابيه ومستفزة، لباس غير لائق ومخالف للذوق العام، التشهير، التطاول على الدين، عدم لبس الكمامة".

#مشاعل_القحطاني الحين جد حقيقي لما وحده تهين رجل امن وتتهمه بتحرش كيف ممكن يقدر يتعامل معاها راح تقاومه اكيد دامه تشوفه متحرش مو رجل امن الموضوع صعب pic.twitter.com/371KmPWUjf — وليد (@bixwd) August 25, 2021

وفي المقابل، دافع آخرون عن القحطاني، إذ اعتبروا أن ما جاء في المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لا يحتاج إلى كل هذه الضجة".

وبعد انتشار الفيديو، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق مواطنة في العقد الثالث من العمر وإحالتها إلى النيابة العامة"، في إشارة إلى القحطاني دون تسميتها.

وقال الكريديس، وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية، إن "المرأة تلفظت على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه عن مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا".

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