فلسطين تدين بشدة التفجيرات الإرهابية في مطار كابول وتطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذه التهديدات

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن إدانتها بلهجة شديدة العبارات للتفجيرات الإرهابية، التي استهدفت مطار كابول، يوم أمس.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا، جاء فيه: "إن وزارة الخارجية والمغتربين تدين بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار كابول يوم أمس، والتي أودت بحياة عشرات الأبرياء من المدنيين بمن فيهم الأطفال".

وأكّد البيان على "وجوب وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام الإرهاب بأشكاله كافة، والتصدي لتهديداته ومواجهته من قبل جميع الدول وفي كل مكان حتى يتم دحره وهزيمته".

يذكر أنه وقع، يوم أمس الخميس، انفجاران انتحاريان في محيط مطار العاصمة الأفغانية، كابول، نفّذهما تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) الذي أعلن عن تبنيه المسؤولية عن الهجمات، والذي خلّف حصيلة ضحايا 110 شخصا.

من جانبه، أعلن البنتاغون أن "التفجيرين الانتحاريين أسفرا عن مقتل 13 عسكرياً أمريكياً و18 جريحاً، مؤكداً مع ذلك، أن عملية الإجلاء من أفغانستان ستستمر".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أنه تم "إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من كابول، وهذا دليل على شجاعة وتصميم من يساهمون في هذه المهمة الحيوية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، في وقت سابق من يوم الخميس، حذّرت المواطنين من احتمال وقوع هجوم إرهابي يشنه تنظيم "داعش" الإرهابي، وناشدت الناس الابتعاد عن مطار كابول، وقالت: إن "الموجودين هناك بالفعل يتعين عليهم الرحيل على الفور مشيرة إلى "تهديدات أمنية" غير محددة".