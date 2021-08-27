الوليد بن طلال يكشف عن عادة مارسها في 153 دولة و6 قارات... فيديو

كشف الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، اليوم الجمعة، عن ممارسته عادة في 153 دولة و6 قارات.

وقال لمتابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه مارس السباحة ورياضات مختلفة، مثل ركوب الخيل والجري ورمي السهام والكريكيت وكرة القدم وغيرها في دول عدة.

لكن أكد الوليد بن طلال في تغريدته أن مدينة "نيوم" السعودية كانت الأجمل لممارسته كل تلك الرياضات.

وأرفق الأمير السعودي مقطعا مصورا له مع تغريدته على "تويتر" يبين ممارسته لمختلف الرياضات في دول ومناطق مختلفة من العالم، ومن بينها "نيوم".

مارست السياحة والرياضة

I experienced tourism & sports

🥾🛼🏓🤿🏐⚽️🎱🎾🎳🔫🏹

🤾🏼‍♂️🏃🏽‍♂️🚶🏽⛷🤽🏼‍♂️🏊⛹🏽🏌🏼‍♂️🚴🏼🏇🏼🐪



في ١٥٣ دولة بـ ٦ قارات

In 153 countries in 6 continents

🌍🌎🌏🌍🌎🌏



ولكن #نيوم كانت اجملها

But #NEOM was by far the best

🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/031TyoSCnP — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 27, 2021

​وتوصف مدينة "نيوم" بالمشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، حيث يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع شمال غربي السعودية، وتقدر استثماراته بـ500 مليار دولار.

المشروع سيكون إحدى أهم ركائز التحول الاقتصادي في السعودية بتوفيره لمصادر دخل متنوعة من خلال القطاعات الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في 2025.

ومدينة "نيوم" هي جزء من خطة "رؤية 2030" التي يتبناها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وترمي لجذب الاستثمار الأجنبي وخلق الوظائف للحد من اعتماد المملكة على النفط.