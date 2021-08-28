وزير الخارجية الإيراني في دمشق غدا للقاء الأسد وعدد من المسؤولين

ذكر مصدر دبلوماسي سوري أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق غدا، في أول زيارة له إلى سوريا كوزير خارجية.

دمشق- سبوتنيك. وقال المصدر إن عبد اللهيان سيلتقي خلال زيارته إلى دمشق الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وأبرز المصدر أن زيارة عبد اللهيان تأتي عقب مشاركته في مؤتمر قمة بغداد لدول جوار العراق.

وكان عبد اللهيان قد ذكر خلال المؤتمر في بغداد أهمية "تحقیق الأمن بمشارکة کافة الدول الجارة للعراق، بما فیها الجمهوریة العربیة السوریة الشقیقة والصدیقة".

وحول مسألة مشاركة سوريا في قمة بغداد، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين في مقابلة مع "سبوتنيك" الأسبوع الماضي، إن "مسألة سوريا مسألة خلافية وليست معنا، لدينا علاقات جيدة ونحن لم نقطع أبدا علاقتنا الدبلوماسية مع سوريا وفي الواقع نحن أصحاب الشأن في طرح مسألة سوريا في كل المجالات، سواء على المستويات العربية أو الدولية، وندعو إلى إعادة دور سوريا في هذه المجالات، وبالتالي الأمر لا يتعلق بالموقف العراقي، لكن مسألة عودة سوريا مسألة خلافية إلى حد الآن، وأعتقد أن الإخوة السوريين يتفهمون ذلك".

والأربعاء الماضي، منح البرلمان الإيراني الثقة لأعضاء حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير التربية والتعليم، ليصبح أمير عبد اللهيان، خليفة لجواد ظريف على رأس الدبلوماسية الإيرانية.

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