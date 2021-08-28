الرئيس التونسي: كل من يخرق القانون أو يمارس الاحتكار سيدفع الثمن بالقانون

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق ورفع الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.

جاء ذلك خلال تنقل سعيد، مساء اليوم إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يتنقل إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية #زغوان أين تم حجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة. #TnPR pic.twitter.com/n3Y9PeZhEE — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 28, 2021

وأكد سيعد، خلال معاينته للكميات المحجوزة من الحديد بحضور آمر الحرس الوطني، على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.

وأصدر الرئيس التونسي تعليماته بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، مشددا على أنه لا ولاء إلا للوطن.

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