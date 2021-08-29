تسجيل
16:55 GMT29 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021

    البرلمان الليبي يتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة... ما الموقف الدستوري من الخطوة؟

    © Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048708016_0:0:2960:1664_1200x675_80_0_0_bd79b15f8f961c4c3ae909a802153880.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108291049974820-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9%D8%9F-/

    اشتباك سياسي جديد في ليبيا وسط توترات لم تخرج كافة تفاصيلها للعلن حتى اللحظة، دفعت البرلمان الليبي للتلويح بإمكانية سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

    قبل أيام، تقدم نحو 30 نائبا في البرلمان الليبي بطلب سحب الثقة من الحكومة، فيما قرر البرلمان تخصيص جلسة 30 أغسطس/ آب لاستجواب الحكومة وسط تخوفات من عدم حضورها غدا الاثنين.

    ليبيا
    © AFP 2021 / Abdullah Doma
    البرلمان الليبي يوافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر
    وفي الوقت الذي يجب أن تمثل فيه الحكومة غدا أمام البرلمان، توجه رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة إلى الأردن، اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عن مدتها.

    وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه إذا لم تحضر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة جلسة الاستجواب سيتم سحب الثقة.

    وبحسب مصادر برلمانية، فإن رئيس الحكومة قد لا يحضر الجلسة خاصة في ظل وجوده في الأردن.

    في ظل الحديث عن سحب الثقة لا تبدو الإجراءات يسيرة للقيام بمثل هذه الخطوة، حيث يرى البعض أن هناك الكثير من العراقيل أمام عملية سحب الثقة، إضافة لما يمكن أن يترتب عليها.

    في الإطار ذاته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة ينهج نفس نهج رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

    وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن عبد الحميد دبيبة خرج عن إطار الدولة المدنية التي يستوجب فيها البرلمان الحكومة، وأنه لا يبالي بأي قرارات للبرلمان، وهو ما يهدد وحدة البلاد.

    وأوضح أن البرلمان سيتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة غدا، وأنه سيقرر الاسم الذي يمكن أن يقود الحكومة بديلا عن دبيبة حتى الوصول إلى مرحلة الانتخابات.

    الموقف القانوني

    نائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف
    © Sputnik . Evguiniy Byatov
    بوغدانوف يناقش مع كوبيش الاستعدادات للانتخابات الليبية المقبلة
    فيما قال الدكتور عمرعبد الله، أستاذ القانون العام الليبي، إن الإعلان الدستوري لم يشر إلى طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ليبيا، حيث غاب النص فيه عن تحديد آليات الرقابة البرلمانية التي تستند إلى حق السلطة التشريعية في ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة منها.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إغفال الأمر لا يعني استبعاد فكرة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، حيث يمكن للسلطة التشريعية ممارستها وفقا للعرف الدستوري الذي يقر مثل هذه الرقابة حتى يتسنى لها ممارسة الرقابة ومراجعة أعمال الحكومة، وإبلاغها بالملاحظات التي تضمن تنفيذ السياسة العامة على أكمل وجه، باعتبار أن الحكومة مسؤولةٌ بالتضامن أمام السلطة التشريعية وفقًا لحكم المادة 24 من الإعلان نفسه.

    ويرى أن الجانب القانوني يتضح في الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015، بشكل أكبر، وعلى الرغم من تأكيده على الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، إلا أنه نص في المادة (13) على اختصاص مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة، حيث بينت الفقرة رقم (05) من المادة الأولى من الاتفاق إجراءات سحب الثقة من الحكومة، والتي تتمثل في وجوب أن يكون طلب اقتراح سحب الثقة من الحكومة موقعًا من خمسين عضوًا من أعضاء البرلمان.

    كما يجب أن يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، الذي يتعين عليه إبداء رأيه خلال مدة أقصاها (14) يوما من تاريخ إبلاغه، فيما يتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة (120) عضوًا من أعضاء مجلس النواب.

    وهناك جانب آخر يرتبط بالنواحي الدستورية يتعلق بالقانون رقم (04) لسنة 2014 بشأن لائحة النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث نصت المادة (194) على أنه "إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة، وإذا كان القرار خاصًا بأحد الوزراء عد مستقيلا".

    كما أنه لا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة، إلا بطلب من ربع نواب المجلس، ولا يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثماني أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من إتمام المناقشة.

    ويشير عبد الله  إلى وجود اختلاف كبير بين إجراءات سحب الثقة من الحكومة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وتلك المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 20،14 مما يجعل مسألة سحب الثقة من الحكومة تعترضها صعوبات إجرائية وقانونية، قد تكون عائقًا أمام البرلمان للسير في هذه الخطوة.

    استقبل ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان.

    وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي، أن "جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد على وقوف الأردن إلى جانب ليبيا"، مؤكدا "دعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، بما يحقق طموحات شعبها الشقيق".

    انظر أيضا:

    ليبيا ترد رسميا على تقارير تدعي تسلل إرهابيين من أراضيها إلى تونس
    أردوغان: لا نستبعد عقد اتفاق مع طالبان على غرار ليبيا
    العائدون من بؤر التوتر وليبيا يهددون الوضع في تونس... معلومات 
    الجزائر تحتضن غدا اجتماعا وزاريا لدول جوار ليبيا
    بعثة تقصي الحقائق في ليبيا: الشهود يرفضون التعاون خوفا على سلامتهم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء من السكان الأصليين من قبيلة كريناك خلال احتجاج خارج مبنى المحكمة العليا في برازيليا، البرازيل 24 أغسطس 2021
    أحداث الأسبوع في صور
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك