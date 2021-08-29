ليبيا... وزير النفط يقيل رئيس المؤسسة الوطنية ويحيله للتحقيق

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن "وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، أوقف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله عن العمل، وقرر إحالته إلى التحقيق الإداري، وذلك على خلفية سفره إلى خارج البلاد دون الحصول على موافقة الوزير المختص".
وكلف عون بموجب كتاب أصدره، اليوم الأحد، "عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جادالله العوكلي، بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلَّف إلى حين إشعار آخر"، كما أخطر عون، في كتاب ثالث وجهه إلى رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، بإيقاف صنع الله عن العمل وإحالته للتحقيق اعتبارًا من 28 أغسطس/ آب الجاري.
يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، كانت قد أعلنت حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الحريقة النفطي، مشيرة إلى أنها قد تمدد هذا الإجراء ليشمل منشآت أخرى، بسبب نزاع حول الميزانية مع مصرف ليبيا المركزي.
وقالت المؤسسة في بيان إن خسائر الدخل اليومية "قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي (26 مليون دولار)"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشهد الميناء تحميل نحو 180 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان على متن ست ناقلات، وفقا لجدول تحميل.
وتسبب الانقسام والحروب في ليبيا في تعطل العديد من الحقول النفطية في البلاد، ما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية.
ومنح تشكيل حكومة الوحدة بارقة أمل في عودة طبيعية لعمل المؤسسات النفطية الليبية، في ظل التوافق السياسي برعاية أممية حول إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، ووقف إطلاق النار في أرجاء البلاد.
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