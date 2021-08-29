التحالف العربي يدمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقال التحالف في بيان، مساء اليوم الأحد، إن "الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

#عاجل #التحالف: إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) August 29, 2021

​وأضاف التحالف أنه تم "إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

وأمس أيضا أعلن التحالف اعتراض وتدمير مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط كذلك.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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