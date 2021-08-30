توقعات بأن تصبح إصابات كورونا في مصر "عائلية" وتحذير شديد من التهاون معها

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، في مصر، إنه من المتوقع أن تصبح إصابات كورونا "عائلية" في الموجة الرابعة للجائحة.

وكان مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، عوض تاج الدين، قد صرح في وقت سابق بأن "مصر بدأت بالفعل الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن شهر أكتوبر المقبل سيكون ذروة الموجة الرابعة.

وحذر الحداد، في تصريحات لموقع "مصراوي" من زيادة أعداد الإصابات بالفيروس داخل الأسرة الواحدة، في ظل ما تشهده البلاد مؤخرا من زيادة في أعداد الإصابات.

وقال الطبيب المتخصص "حتى الآن لم نصل للإصابات المنتشرة بالحجم العائلي، لكن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات مؤخرًا".

وأوضح أنه مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في حال ظهور حالة واحدة داخل العائلة، يؤدي ذلك إلى أن تصبح إصابات كورونا "عائلية".

وأشار الحداد إلى أن "الإصابات كانت كبيرة في الموجة الثالثة، لأن الناس كانوا يتعاملون مع المرض باعتباره (دور برد)، وتعاملوا بشكل عادي دون وقاية، وبالتالي انتشرت الإصابات في البيت الواحد".

وأكد عدم الاستخفاف بالمرض "حتى لو دور برد، يتم التعامل مع نزلات الإنفلونزا على أنها كورونا حتى يثبت العكس".

وشدد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا، وقال: "في الإصابات العائلية، من يحصل على اللقاح قد لا يُصاب بالفيروس أو تكون أعراضه خفيفة".

وأضاف: "الإصابة المسبقة بكورونا تعطي حماية، وكذلك اللقاح بجرعتين يعطي حماية أكبر".

لكنه أشار كذلك إلى أن "المناعة التي يمنحها اللقاح ليست ممتدة ومع التحور تقل كفاءة التطعيم في منع الإصابة لكنه لا يزال قادرًا على منع المضاعفات".

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