الصحة التونسية: إصابات كورونا تتراجع و117 مريضا على أجهزة التنفس

قالت وزارة الصحة في تونس، اليوم الثلاثاء، إن نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد تراجعت.

وحسب موقع قناة نسمة التونسية، فقد تراجعت نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا ووصلت إلى 16.35%.

وفي بيانها عن الوضع الوبائي حول فيروس كورونا في البلاد أكدت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي وفيات كورونا ارتفع وذلك منذ ظهور الفيروس في البلاد خلال شهر آذار/ مارس 2020.

ووصلت حالات الوفاة إلى 23451 حالة.

وبلغت الإصابات الجديدة بالفيروس، ما بين يومي الأحد والثلاثاء، 1282 إصابة و21 وفاة.

ويرقد المصابون في المستشفيات الخاصة والعامة، بينما يخضع 117 مصابا منهم للتنفس الاصطناعي.

وحسب وكالة رويترز، وصلت إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 216.97 مليون نسمة، ووصلت الوفيات إلى أربعة ملايين و685233.