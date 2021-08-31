مقتل طالب وإصابة 11 آخرين بإطلاق نار خلال مظاهرات في دارفور

أفادت مصادر محلية، بمدينة "زالنجي"، عاصمة ولاية "وسط دارفور"، بمقتل وجرح حوالي 12 طالبا في جامعة "زالنجي"، برصاص قوات نظامية، وذلك أثناء تظاهرات أمام مباني حكومة الولاية، اليوم الثلاثاء.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال مصدران محليان لوكالة "سبوتنيك"، إن "طالب واحد قُتل وجرح حوالي 11 آخرين، بإطلاق نار من قوات تابعة للقوات المشتركة السودانية، أثناء احتجاجهم أمام بوابة جامعة زالنجي وأمام مقر حكومة ولاية وسط دارفور، لمنعهم من دخول مقر الجامعة".

وذكر أحد المصادر، أن " تجمعاً لطلاب أمام بوابة الرئيسية لجامعة زالنجي، صباح اليوم الثلاثاء، من أجل دخول جامعة زالنجي، لكن القوات المشتركة منعتهم" بحجة أن" القوات النظامية ليس لديها أوامر بدخول الطلاب إلى الجامعة التي كانت سابقاً مقراً لقَوات حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)".

وأشار المصدر الآخر، إلى أن رفض القوات النظامية دخول الطلاب إلى مقر الجامعة، يرجع لأسباب: "وجود معدات تمتلكها حكومة ولاية وسط دارفور، لم تسحبها الحكومة من داخل الجامعة عقب انتهاء مهمة قوات يوناميد ولايات دارفور في حزيران/ يونيو الماضي".

وأوضح المصدر أنه "عقب تفريق الطلاب من أمام الجامعة وسقوط جرحى هناك، اتجه الطلاب إلى مقر الحكومة احتجاجاً على إطلاق النار نحوهم، وأحرقوا أجزاء واسعة من مباني وسيارات الحكومة بزالنجي".

وحسب المصدر، ذاته، فإن" حكومة ولاية وسط دارفور، وضعت تلك القوات بهدف حراسة تلك الممتلكات والمعدات".

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