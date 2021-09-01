مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك": تسوية أوضاع 212 مطلوبا في درعا البلد

أفاد مصدر أمني سوري لمراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بتسوية أوضاع 212 مطلوبا في حي درعا البلد، حتى الآن، ضمن المركز الذي تم افتتاحه صباح اليوم في مدينة درعا جنوبي البلاد.

وقال الرائد حمزة حمام، رئيس لجنة التسوية في حي (درعا البلد) لـ "سبوتنيك" إن مركز التسوية الذي تم إحداثه في حي (الأربعين)، قام اليوم بتسوية أوضاع 212 مطلوبا بين مدنيين وعسكرين (فارين من الخدمة).

وأوضخ رئيس لجنة التسوية أن المسلحين سلموا اليوم 31 قطعة بندقية آلية، مشيرا إلى أن عمليات تسليم الأسلحة والتسوية سيتم استئنافها صباح الغد.

وبدأ صباح اليوم، تنفيذ اتفاق خارطة الطريق الروسية لإنهاء الفلتان الأمني وتسوية أوضاع المسلحين المتحصنين في بعض أجزاء مدينة درعا جنوبي سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا: تم اليوم افتتاح مركز لتسوية أوضاع المسلحين المتحصنين في حي (درعا البلد) الراغبين بتسليم أسلحتهم، تنفيذاً لاتفاق خارطة الطريق التي اقترحها مركز المصالحة الروسي.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad تسوية أوضاع 212 مسلحا في درعا، سوريا 1 سبتمبر 2021

وأضاف: المركز الذي تم افتتاحه في حي الأربعين، شهد منذ صباح اليوم توافد عشرات المطلوبين والمسلحين في حي (درعا البلد) بهدف تسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم للجهات الأمنية السورية.

وأوضح المراسل: تم البدء بتنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها يوم الأمس بين اللجنة الأمنية والعسكرية ووجهاء محافظة درعا ضمن مقترح الحل السلمي الذي اقترحه الجانب الروسي لإنهاء ملف (درعا البلد).

© Sputnik . Firas Al-Ahmad تسوية أوضاع 212 مسلحا في درعا، سوريا 1 سبتمبر 2021

ويتضمن الاتفاق وقفا لإطلاق النار بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة المتحصنة في حي (درعا البلد)، وإجراء تسويات للمطلوبين وتسليم السلاح، إضافة لترحيل المسلحين الرافضين للاتفاق نحو الشمال السوري.

تسوية أوضاع 212 مسلحا في درعا، سوريا 1 سبتمبر 2021 © Sputnik . Firas Al-Ahmad

تسوية أوضاع 212 مسلحا في درعا، سوريا 1 سبتمبر 2021 © Sputnik . Firas Al-Ahmad

تسوية أوضاع 212 مسلحا في درعا، سوريا 1 سبتمبر 2021 © Sputnik . Firas Al-Ahmad

تسوية أوضاع 212 مسلحا في درعا، سوريا 1 سبتمبر 2021 © Sputnik . Firas Al-Ahmad

تسوية أوضاع 212 مسلحا في درعا، سوريا 1 سبتمبر 2021 © Sputnik . Firas Al-Ahmad 1 / 5 © Sputnik . Firas Al-Ahmad تسوية أوضاع 212 مسلحا في درعا، سوريا 1 سبتمبر 2021

كما يتضمن الاتفاق إنشاء نقاط للجيشين الروسي والسوري ضمن أحياء (درعا البلد) ومحيطه، ليصار لاحقاً إلى استكمال باقي البنود المتعلقة بعودة الاهالي وعودة مراكز تنفيذ السلطة وعودة مؤسسات الدولة.

مصادر أمنية أكدت لمراسل "سبوتنيك" بدرعا أن التوصل لهذا الإتفاق، يؤكد دعم الدولة السورية لمساعي الحل السلمي وحقن الدماء وتجنب الحلول العسكرية.