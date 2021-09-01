الكويت: "أوبك+" نجحت في إعادة التوازن والاستقرار للاقتصاد العالمي

قال وزير النفط ووزير التعليم العالي الكويتي، محمد الفارس، اليوم الأربعاء، إن إدارة "أوبك +" نجحت في دعم صناعة النفط العالمية خلال أزمة كورونا.

© REUTERS / Dado Ruvic الكويت: يمكن أن نعيد النظر بالزيادة المتفق عليها في اجتماع "أوبك +" ، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريح الفارس جاء عقب مشاركته في الاجتماع الـ 32 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج JMMC والاجتماع الوزاري الـ 20 لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارج أوبك "أوبك +"، وهو الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد الوزير الكويتي سعى المنظمة الدولية الدائم لتأمين الإمدادات النفطية في الأسواق، وكذلك نجاح جهودها في تحقيق التوازن واستعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي، مشيدا بقرار "أوبك +"، والذي جاء بالإجماع، حيث نص على استمرار العمل بزيادة أسواق النفط ب400 ألف برميل يوميا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أن نصيب الكويت من هذه الزيادة 27 ألف برميل يوميا خلال الشهر نفسه.

ولفت وزير النفط ووزير التعليم العالي الكويتي، محمد الفارس، إلى أن بلاده تبذل جهودا داخل "أوبك +" للحفاظ على التوافق والتنسيق بين الدول الأعضاء والمساهمة في الوصول إلى قرارات تاريخية، تهدف إلى دعم أسواق النفط، آخذا في الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين.

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