موقف بطولي لشاب مصري يحظى بتداول واسع... فيديو

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لشاب مصري نجح في إنقاذ طفل من موت محقق، بعد أن صعقته الكهرباء.

ويبين الفيديو في بدايته الطفل من دائرة مركز ومدينة مشتول السوق في محافظة الشرقية المصرية، وهو يلمس بيده عمود إنارة في الشارع، لكنه صعقه وجعل جسده يرتجف، وحاول الناس إنقاذه لكنهم كانوا يتراجعون خوفا من تعرضهم للصعق الكهربائي.

بعد ذلك يظهر في الفيديو الشاب، محمود إبراهيم عيد، الذي يسارع دون تفكير في سحب الطفل من قدميه بعيدا عن عمود الإنارة، ثم يتصادف مرور ممرضة تدعى، هاجر أسامة، وتقوم بإجراء إنعاش سريع للطفل حتى فاق من غيبوبته.

وقبل أن يمسك عيد بالطفل المصعوق، تظهر إحدى السيدات في الفيديو وهي تلقي بكرسي خشب من فوق الرصيف المواجه للعمود باتجاه الطفل، وذلك من أجل إزالة الكهرباء عنه وعن الشاب، محمود إبراهيم عيد، كما أنه حمى ظهر الأخير من الاصطدام في مصطبة متواجدة في الشارع.

وبعد الحادث، أمر محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أمس الأربعاء، بوضع عمود إنارة جديد بدلا من المتهالك الذي تسبب في صعق الطفل، وذلك في الوحدة المحلية لقرية "المنير"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

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