إصابات كورونا في مصر ترتفع مجددا والموجة الرابعة تطرق الأبواب

سجلت وزارة الصحة المصرية ارتفاعًا جديدًا لإصابات "كوفيد 19" لتصل لمعدلات نهاية يونيو/ حزيران الماضي، متجاوزة الـ 300 حالة يوميا، فيما تسعى الحكومة المصرية للتوسع في تلقي اللقاح خاصة وسط قطاع التعليم قبل بدء العام الدراسي.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، مساء أمس الخميس، تم "تسجيل 303 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى "خروج 439 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 240325 حتى اليوم".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 289035 من ضمنهم 240325 حالة تم شفاؤها، و16755 حالة وفاة".

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت سعيها للتوسع في تلقي اللقاح للمواطنين، وخاصة العاملين في قطاع التعليم، حيث أكدت عزمها على منح اللقاح لكافة العاملين بالقطاع قبل بدء العام الدراسي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، خاصة مع نجاحها في إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" محليا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، في بيان لها أمس، ترقبها لاستقبال دفعة جديدة من لقاح "جونسون آند جونسون" تتجاوز نصف مليون جرعة، وذلك مساء غد السبت.

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