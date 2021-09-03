تسجيل
14:54 GMT03 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مستشفى الشفاء في الموصل، العراق 29 أبريل 2019

    حوار خاص لـ"سبوتنيك" مع منظمة دولية رائدة في تحقيق الاستقرار لـ11 مليون عراقي... صور

    © Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050029342_0:223:3072:1951_1200x675_80_0_0_9cda72c7c7c3a979d2ccc524a6daa968.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109031050030352-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8011-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    "UNDP" هو مختصر اسم منظمة دولية منضوية في الأمم المتحدة تعد المنفذ الرائد لأنشطة تحقيق الاستقرار في العراق منذ نحو ستة أعوام، متمكنة من دعم ملايين العراقيين من أجل حياة كريمة متماسكة في المناطق المحررة من بطش "داعش" الإرهابي في كبرى المدن العراقية مساحة وسكانا.

    كشفت زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق "UNDP"، في حوار أجرته معها مراسلة "سبوتنيك" في بغداد، عن دعم أكثر من 11 مليون عراقي من خلال استعادة الخدمات الأساسية مع تفاصيل تأهيل وترميم مستشفيات ومراكز صحية دمرها "داعش" الإرهابي لدى استيلائه على نينوى ومركزها الموصل شمالي البلاد.

    إلى نص الحوار...

    كم بلغ عدد المستشفيات التي أعيد ترميمها في نينوى ومركزها الموصل؟ أسمائها وتخصصها ومواقعها بالضبط.

    زينة علي أحمد: ركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إعادة تأهيل وإعادة بناء 11 مستشفى وجناحاً استشفائيا في محافظة نينوى حتى الآن منها المستشفيات العامة في الحمدانية والقيارة لتوسيع القدرات الصحية في مناطق العودة الرئيسية هذه؛ أما المستشفى العام في بعاج فهو المستشفى الوحيد في دائرة نصف قطرها 150 كم. بالإضافة إلى سبعة مستشفيات متخصصة في الموصل للجراحة وطب الأطفال والأورام والولادة والأشعة والخصوبة وبنك الدم.

    الأجهزة الأمنية العراقية تضبط أحزمة ناسفة وعتاد في أحد مخازن تنظيم داعش الإرهابي بمركز محافظة نينوى، شمالي العراق 15 سبتمبر 2020
    © Photo / Iraqi Security Cell
    حصيلة... نهوض مؤسسات لإنقاذ البشر من جحيم "داعش" في نينوى شمالي العراق
    وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ببناء ردهات عزل لمرضى وباء كورونا (كوفيد-19) تحوي 20 سريراً في الموصل لدعم التدخلات الصحية أثناء الوباء، كما وقام البرنامج أيضاً بإعادة تأهيل 46 مركزاً صحياً عاماً في جميع أنحاء نينوى.

    كم بلغت تكلفة إعادة ترميم المستشفيات ومنذ متى بدأتم العمل عليها ومتى اكتمل؟ وما سعتها للأسرة؟

    زينة علي أحمد: منذ تحرير الموصل في عام 2017، استثمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حوالي 80 مليون دولار في إعادة تأهيل أو إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية في نينوى، بتمويل من العديد من المانحين وخاصة حكومات ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة، وهذا يجعل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكبر لاعب دولي في دعم قطاع الصحة في شمال العراق.

    ما هي خطتكم لإعادة ترميم المستشفيات في نينوى؟ هل هناك مستشفيات أخرى سيتم العمل عليها غير التي أنجزتم تأهيلها وترميمها؟

    مستشفى الشفاء في الموصل، العراق 29 أبريل 2019
    © Photo / UNDP Iraq/ Claire Thomas
    مستشفى الشفاء في الموصل، العراق 29 أبريل 2019

    زينة علي أحمد: يتم الآن إعادة تأهيل مستشفى البعاج العام "الواقع في قضاء البعاج غربي الموصل"، ومستشفى ابن الأثير للأطفال، ومستشفى البتول للولادة، ووحدة الأشعة، وبنك الدم، وعيادة الخصوبة، ومستشفى الأورام في الموصل.

    هل زودتم المستشفيات المرممة التي أعيد تأهيلها بأجهزة طبية حديثة؟

    مستشفى الشفاء في الموصل، العراق 29 أبريل 2019
    © Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseer
    مستشفى الشفاء في الموصل، العراق 29 أبريل 2019

    زينة علي أحمد: تم إعادة تصميم معظم المستشفيات من قبل شركات استشارية دولية لتتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، ويتم مناقشة التصميمات في سلسلة من ورش العمل مع وزارة الصحة ودائرة الصحة ليتم اعتمادها، وسيكون لدى معظم المستشفيات سعة أكبر من ذي قبل..على سبيل المثال، سيكون حجم مستشفى الأورام أكثر من ضعف مساحته قبل التأهيل ويتسع لثلاثة أجهزة تعجيل/تسريع خطية.

    إلى جانب إعادة تأهيل المباني الإستشفائية، يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أثاثاً متخصصاً ومعدات طبية لجميع المستشفيات التي يتم تأهيلها، باستثناء مستشفيات الموصل للأورام وطب الأطفال، حيث طلبت وزارة الصحة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استخدام الميزانية التي كانت مخصّصة لشراء المعدات لتوسيع هذين المستشفيين والتزمت بتوفير المعدات والأثاث من قبلها.

    كم خلقت المستشفيات عند ترميمها من فرص عمل لأبناء نينوى؟

    زينة علي أحمد: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المنفذ الرائد لأنشطة تحقيق الاستقرار في العراق منذ عام 2015، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 11 مليون عراقي من خلال استعادة الخدمات الأساسية، ودعم سبل العيش المدنية، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز التماسك في المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

    مستشفى الشفاء في الموصل، العراق 29 أبريل 2019
    © Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseer
    مستشفى الشفاء في الموصل، العراق 29 أبريل 2019

    إن قدرتنا على تقديم أعلى المعايير بسرعة وعلى نطاق واسع جعلت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق الشريك المفضل لحكومة العراق والدول المانحة لتنفيذ مشاريع الإستقرار، وما مكننا من ذلك أن أكثر من 95 في المائة من عملنا يتم التعاقد عليه من خلال القطاع الخاص المحلي، مما يقلل التكاليف ويعزز الاقتصادات المحلية ويوفر مداخيل طارئة.

    الجدير بالذكر، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكمل قرابة 200 مشروع خاص بالبنية التحتية للمياه في كل أنحاء المناطق المحررة في الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، ضمن برنامج إعادة الاستقرار، كما وفر لأكثر من 3.5 مليون نسمة تحسين إمكانية الحصول على المياه، فيما يجري العمل أيضاً في 50 مشروعاً آخر.

    وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

    أجرى الحوار: نازك محمد

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الأشقاء الذين وصلوا من أفغانستان مع عائلاتهم في خيامهم المؤقتة بالقرب من محطة للسكك الحديدية في شامان، باكستان 1 سبتمبر 2021
    النزوح الأفغاني العظيم
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك