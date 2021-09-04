السودان يبحث مع الدول الدائنة إمكانية إلغاء الديون

بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، مع مسؤولي الدول الدائنة للسودان إجراءات سداد الديون.

وجاء ذلك على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت لمدة أسبوعين في عاصمة أوزبكستان، طشقند. وقال رئيس دائرة المالية على صفحته الخاصة على "تويتر"، إنه التقى بممثلي دول ومنظمات مختلفة.

قائلا: "وصلنا إلى طشقند، عاصمة جمهورية أوزبكستان، للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي أتاح لنا الفرصة للقاء العديد من الدائنين والتوصل إلى تفاهم بشأن ديون السودان. آمل أن نتحدث غدا مع بقية الأطراف وإدارة البنك".

وصلنا طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية و الذي اتاح لنا فرصة اللقاء بالعديد من الدائنين و التفاهم معهم حول معالجة ديونهم على السودان و سنلتقي بقية الأطراف و قيادة البنك يوم غد إن شاء الله — Gebreil Ibrahim (@GebreilIbrahim1) September 3, 2021

وأضاف أنه يتوقع أن يبحث مع ممثلي المؤسسات المالية بعض القضايا التي تهم الخرطوم.

في أواخر يونيو/حزيران، أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن السودان قد وصل إلى مرحلة صنع القرار في مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة (HIPC)، بحسب ما نشر موقع riafan.

ونتيجة لذلك، تم شطب نحو 23 مليار دولار من التزاماتها تجاه المنظمات الخارجية. ووفقا لهذه الآلية، ستدفع الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لدائنيها نحو 50 مليار دولار.