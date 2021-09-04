قطر تعلن تسيير رحلتين داخليتين من مطار كابول وقرب تجهيزه لاستقبال الرحلات المدنية

أكد السفير القطري في أفغانستان، سعيد بن مبارك الخيارين، اليوم السبت، أن الفريق الفني القطري تمكن من تشغيل مطار كابول لاستقبال المساعدات وسيجهز للرحلات المدنية قريبا.

القاهرة - سبوتنيك. ولفت الدبلوماسي القطري إلى أنه تم تسيير رحلتين داخليتين، من مطار كابول إلى مطاري مزار شريف شمالي أفغانستان، وقندهار جنوبي البلاد.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية، عن السفير القطري، اليوم السبت قوله، إن "الفريق الفني تمكن من تشغيل المطار لاستقبال المساعدات، وسيجهز للرحلات المدنية قريبا".

وأضاف السفير: "جهود الفريق الفني القطري متواصلة لاستكمال الإصلاحات الضرورية بمطار كابول".

وكانت قطر وتركيا أرسلتا فرقا فنية، لتقديم الدعم الفني لاستئناف العمل في مطار كابول، خلال الساعات الأخيرة.

وشهد مطار كابول حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع، في محاولة لمغادرة البلاد على متن الطائرات الأجنبية القادمة لإجلاء الرعايا والمتعاونين الأفغان، بعد سيطرة طالبان (المحظورة في روسيا) على العاصمة الأفغانية.