إيداع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه لسجن قسنطينة في الجزائر

قرر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بولاية قسنطينة شرقي الجزائر، اليوم السبت، إيداع نبيل قروي وشقيقه غازي قروي إلى الحبس المؤقت.

الجزائر-سبوتنيك . وأفادت وسائل إعلام تونسية وجزائرية بأن "قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، أمر بإيداع رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي رفقة شقيقه إلى السجن المؤقت بقسنطينة".

وأضافت المصادر أن "أربعة أشخاص جزائريين، وُضعوا رهن السجن المؤقت في نفس القضية، بتهمة تهريب الأشخاص".

يُذكر أن الأمن الجزائري ألقى القبض على الأخوين القروي يوم الأحد 29 آب/أغسطس، في ولاية تبسة شرقي الجزائر، بعد أن دخلا الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية.

وأصدرت السلطات الأمنية التونسية من جهتها، مذكرة إحضار بحق الشقيقين.

وفي 15 يونيو/ حزيران أطلقت السلطات التونسية سراح المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي بعد أن أمضى أكثر 6 أشهر في السجن بسبب قضايا تتعلق بتبييض الأموال والفساد.

وسبق للسلطات التونسية أن اعتقلت القروي الذي ترشح إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية مع منافسه قيس سعيد بعد أن أثيرت حوله تهم تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، قبل أن تلاحقه تهمة التعاقد مع شركة ضغط سياسي يديرها ضابط سابق في الموساد الاسرائيلي في ما عرف آنذاك بـ"قضية اللوبيينغ".

وتصر الأطراف السياسية والحقوقية المساندة للقروي على أن ملاحقة رئيس حزب قلب تونس تندرج ضمن تصفية الحسابات السياسية، باعتبار أن حزبه كان الفائز الثاني في الانتخابات البرلمانية بعد حركة النهضة، وأن رئيسه كان المنافس الأكبر للرئيس قيس سعيد.

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