مصر أول دولة عربية يتم فيها تفعيل خدمة للنقل الذكي... منافس محتمل لـ"أوبر"

تستعد شركة "دي دي" الصينية لاقتحام سوق النقل الذكي داخل مصر، وذلك بدءا من يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وستطلق "دي دي" خدماتها كبداية من مدينة الإسكندرية، والتي تعمل بواسطة تطبيق ذكي يقوم بربط السائقين بالركاب، مثل تطبيق "أوبر" الأمريكي.

وتعتبر مصر هي أول دولة عربية يتم بها تفعيل خدمات "دي دي"، بعد روسيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وبنما وبيرو وجنوب أفريقيا، وفقا لموقعها الرسمي.

وأكدت شركة "دي دي" أن تطبيقها الذكي يتميز بتوفير عوامل أمان وسلامة عالية للركاب والسائقين، ومنها زر للطوارئ ونداء الاستغاثة، وأنظمة مراقبة خلال الرحلة، وإمكانية مشاركة الرحلة، وجهات اتصال موثوقة، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

وكوسيلة جذب للعملاء الجدد من أجل الانضمام إلى التطبيق، فقد أعلنت "دي دي" عن توفير باقة ترحيب بقيمة 150 جنيه مصري تشمل قسائم خصم، فضلا عن تقديمها رحلات مجانية بقيمة 25 جنيه كل خميس لمدة 4 أسابيع.

كما لفتت إلى أنها توفر برامج مكافآت للسائقين، وذلك في حالة أن نجحوا في القيام بـ10 رحلات في أول أسبوع ينضمون إليه، كما أنهم يتلقون 25 جنيه عن كل دعوة مستخدم جديد.

وكانت شركة "أوبر" التي تعد الأشهر في مجال النقل الذكي أعلنت، الشهر الماضي، عن رفع أسعار رحلاتها في كافة فئات رحلاتها نظرا لارتفاع أسعار الوقود الأخيرة.

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