السودان... نهر الدندر يتجاوز منسوب الفيضان بـ 12 سنتمترا

أعلنت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الإثنين، تسجيل منسوب نهر الدندر أحد منابع النيل الأزرق 17.18 متراً أقل من أعلى منسوب بـ 48 سم، فيما سجلت مدينة شندي شمالي البلاد 18.08 مترا أقل من أعلى منسوب بـ 36 سم.

وتجاوز نهر الدندر منسوب الفيضان 13.50 متراً حيث سجل اليوم 13.62 مترا بارتفاع بلغ 12سم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

ووصل إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية اليوم الإثنين، 552 مليون متر مكعب في اليوم، أقل من معدل الفيضان 609 مليون متر مكعب.

وسجل نهر عطبرة أحد روافد النيل 274 مليون متر مكعب في اليوم، والنيل الأبيض 130 مليون متر مكعب، وفق المصدر ذاته.

وتوقع بيان للجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية "ارتفاع تصريف المياه عند خزان الروصيرص 10 ملايين متر مكعب ليبلغ 542 مليون متر مكعب مقابل 532 مليون متر مكعب ليوم أمس".

وقررت الوزارة "استمرار المحافظة علي التصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم إلى حين إشعار آخر، وكذلك مواصلة التخزين في مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت وخزان خشم القربة".

وتؤكد التقارير الميدانية الواردة من السودان أن فيضان النيل غير المسبوق والذي ضرب البلاد هذا العام بدأ في الانحسار، ورغم الزيادة الكبيرة في منسوب النيل إلا أن خسائر هذا العام تقل كثيرا عن العام الماضي نظرًا للإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها.

ومنذ بداية موسم الأمطار الخريفية في السودان قتل 35 شخصا، بحسب إحصاءات رسمية سودانية، فيما قدرت الأمم المتحدة في بيان لها الخميس الماضي، أن نحو 90 ألف شخص قد تضرروا جراء السيول، إضافة إلى تضرر أكثر من 17 ألف منزل بشكل كلي وجزئي.

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