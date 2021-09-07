إحباط زرع عبوة ناسفة والقبض على إرهابي جنوبي بغداد

قالت قيادة عمليات بغداد اليوم الثلاثاء، إنه تم إحباط محاولة لاستهداف قوات أمنية جنوبي العاصمة بغداد.

وحسب موقع السومرية نيوز، أكدت القيادة أن معلومات استخبارتية دقيقة، مكنت القوات من القبض على إرهابي مطلوب.

وتمكنت قوة من اللواء 55 للفرقة الـ17 مشاة، من إحباط زرع عبوة ناسفة في أحد الطرق التي تسلكها قوات أمنية.

قيادة عمليات بغداد تحبط محاولة استهداف للقوات الأمنية جنوبي بغداد pic.twitter.com/W9nBTLtTPF — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) September 7, 2021

وتم معالجة العبوة المضادة للدروع.

يشار إلى أن العراق كان أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.