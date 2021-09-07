الإفراج عن قائد كتيبة امحمد المقريف المكلفة بحراسة القذافي اللواء ناجى حرير القذافي

قالت مصادر خاصة لوكالة الأنباء "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الرئاسي الليبي، قد أطلق سراح اللواء نجي حرير القذافي، قائد كتيبة امحمد المقريف، التي كلفت بحراسة الرئيس السابق معمر القذافي والقيادات السابقة.

وأفاد المصدر، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفى، قد أعلن إطلاق سراح القيادي السابق ناجى حرير القذافى.

وشغل اللواء ناجي حرير القذافي عددا من المناصب الرفيعة في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، كان أمهما، قيادة كتيبة امحمد للحراسة.

وجدد الرئاسي الليبي تأكيده على أن هذه الخطوات تأتي في إطار المصالحة الشاملة التي تحدث في البلاد.

وشدد المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة تطبيق القوانين واحترام قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي، للمضيء قدما في تنفيذ المصالحة الوطنية في ليبيا.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد أعلن، أمس الاثنين، الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الليبيين، الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيا، من بينهم أحد الشخصيات التي اعتبرت "قلم القذافي وكاتم أسراره"، وهو حمد رمضان الأصيبعي، "قلم القذافي (الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي) ومدير مكتبه الخاص".