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    الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020

    أمريكا تمنح مساعدات للجيش اللبناني

    © AP Photo / Bilal Hussein
    العالم العربي
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    فوض الرئيس الأمريكي جو بايدن وزير الخارجية أنطوني بلينكن بتوجيه ما يصل إلى 47 مليون دولار لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية، حسبما ذكر البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

    واشنطن- سبوتنيك. وقال بايدن في مذكرة إلى بلينكن: "أفوض بموجب هذا وزير الخارجية سلطة توجيه ما يصل إلى 25 مليون دولار من السلع والخدمات من مخزون وموارد أي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مساعدة فورية إلى القوات المسلحة اللبنانية".

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    وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مذكرته: "أفوض بموجب هذا أيضا وزير الخارجية بسلطة تخفيض تكلفة تصل إلى 22 مليون دولار على المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع، لتقديم مساعدة فورية للجيش اللبناني".

    بعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية، شهد الاقتصاد اللبناني مزيدا من التراجع في عام 2019 حيث واجه السكان نقصا في الوقود والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية بينما انخفضت قيمة العملة الوطنية بأكثر من 90%.

    تدعم الحكومة الأردنية الجيش اللبناني منذ أشهر عدة، مع وصول آخر شحنة من المساعدات الطبية يوم الاثنين.

    تفاقم الوضع مع انتشار متغير "دلتا" لفيروس كورونا الجديد، مما دفع المسؤولين إلى التفكير في تنفيذ جولة جديدة من عمليات الإغلاق.

    ومع ذلك، قال محمد مكاوي، محافظ جبل لبنان، لوكالة "سبوتنيك" في أغسطس/ آب، إن مثل هذه الإجراءات قد يكون من الصعب تنفيذها وسط الأزمة الاقتصادية الحالية.

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن
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