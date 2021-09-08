إعلام: "الحركة الأسيرة" في السجون الإسرائيلية تعلن النفير العام

قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إن "الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أعلنت النفير العام"، كما أعلنت التمرد على كل قوانين إدارة السجون الإسرائيلية.

وتابعت: "يأتي ذلك ردا على استمرار الإجراءات القمعية التي يتم اتخاذها بحق الأسرى لليوم الثالث على التوالي"، حسبما ذكرت شبكة "قدس" الإخبارية على "تويتر"، اليوم الأربعاء.

وفرضت السلطات الإسرائيلية إجراءات عقابية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وشمل ذلك نقل بعض الأسرى من سجن جلبوع إلى سجن النقب، حسبما ذكر "نادي الأسير" الفلسطيني، أمس الثلاثاء.

كما شملت الإجراءات العقابية، التي اتخذتها إسرائيل، إلغاء المحطات التلفزيونية في كل أقسام سجن جلبوع، إضافة إلى إحالة عدد من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق.

ويطالب "نادي الأسير" المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن أي خطر يهدد حياتهم.

عاجل| هيئة شؤون الأسرى: الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تعلن النفير العام، والتمرد على كافة قوانين إدارة السجون في حال استمرار الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الثالث على التوالي.#نفق_الحرية #فلسطين pic.twitter.com/XisI9EQCNg — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) September 8, 2021

يذكر أن 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي، فجر الاثنين الماضي، باستخدام نفق قاموا بحفره على مدى أشهر.

وتسبب ذلك في تنفيذ القوات الإسرائيلية حملات واسعة بعدد من البلدات والقرى الفلسطينية بحثا عن الأسرى الفارين من سجن جلبوع.