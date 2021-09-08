وزيرة الصحة المصرية تعلن إنتاج 4 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك المحلي

قالت وزيرة الصحة والسكان، في مصر، الدكتورة هالة زايد، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء حتى الآن من تصنيع 4 ملايين جرعة من اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أنه تم الانتهاء من تصنيع 4 ملايين جرعة حتى الآن، وسيتم اليوم الإفراج عن 600 ألف جرعة.

وأكدت الوزيرة استمرار جهود التوسع فى إقامة المزيد من مراكز تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى تواجد 3 منافذ موسعة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، وأنه جار العمل على تجهيز مركزين بكل من محافظتى أسيوط، وقنا.

وفي يونيو الماضي، أعلنت الوزيرة إنتاج أول 300 ألف جرعة لقاح "سينوفاك" بصناعة محلية واصفة ذلك بـ"الانتصار الكبير".

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم تحدثت الوزيرة عن موقف الأعداد التى حصلت على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقالت إن إجمالى عدد الجرعات وصل إلى أكثر من 11 مليون جرعة، ما بين الجرعة الأولى والثانية، ولفتت إلى أنه من بين هذا الإجمالى أكثر من 2 مليون جرعة خلال الفترة من 24 إلى 31 أغسطس الماضى.

وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالى الجرعات المقدمة لأعضاء الجهاز الإدارى بالدولة وصل إلى أكثر من 2 مليون جرعة، كاشفه عن أنه سيتم البدء فى توفير اللقاحات للطلاب بالثانوية العامة والفنية، وكذا المعاهد الازهرية.

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