تسجيل
20:14 GMT08 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    محطة نفط في ليبيا

    حراك الطوارق يهدد بإغلاق أكبر حقول النفط الليبية

    © Sputnik . Andrey Stenin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103653/46/1036534638_0:145:3124:1903_1199x675_80_0_0_5ffb9228c1c2c7035e365d84ec18760c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109081050090034-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    أمهل سكان منطقة فزان الواقعة في الجنوب الليبي، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول، السلطات الليبية 7 أيام لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

    بنغازي – سبوتنيك. وأرجع سكان فزان ذلك إلى افتقار صنع الله للسياسات التنموية ودعم التنمية المستدامة لمناطق الجنوب ومنابع النفط، مؤكدين على نيتهم إغلاق جميع حقول النفط في الجنوب.

    وأعلنت اللجنة التنسيقة لشباب الطوارق بالمنطقة الجنوبية خلال وقفة احتياطية أمام حقل الشرارة النفطي أكبر حقل نفط في ليبيا بالقرب من مدينة أوباري الواقعة في أقصى الجنوب، مطالبين فيها بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

    رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة
    © Sputnik . NADER EL SHAREEF
    بعد تهديد بإيقاف أكبر حقول إنتاج النفط في ليبيا.. رسالة من الدبيبة

    وطالبت تنسيقية شباب الطوارق في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه بـ "إقالة صنع الله على خلفية افتقاره للسياسات التنموية ودعم التنمية المستدامة لمناطق الجنوب ومنابع النفط".

    من جانبه، قال رئيس تنسيقة شباب الطوارق السالك مختار في حديثه لوكالة "سبوتنيك" لقد "خرجنا اليوم بقناعة واضحة من كل أطياف مكونات الجنوب أمام حقل الشرارة في مدينة أوباري، وقد اصدرنا بيان سابق في 24/8/2021 بمطالب مشروعة، وهي إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لعدم افتقاره للسياسات التنموية في منطق منذ سنوات".

    وأضاف بقوله "هناك شرائح موجودة في الجنوب الليبي حقيقة هذه الشرائح هم ليبيون ولهم رقم قيد لا يريدونهم أن يكملوا إجراءاتهم الثبوتية، وهذا يحرمهم من أبسط حقوق العيش بالإضافة فيما يخص بتشغيل الشباب العاطل عن العمل منذ سنوات الآن الشباب يتجه إلى الجريمة المنظمة وهذا شيء مؤسف".

    واستمر بقوله "السبب الرئيسي لانتشار الجريمة المنظمة بالجنوب ناتج عن تقاعس الدولة عن برامج التنمية وإيجاد فرص العمل المتكافئة".

    وأكد أن "خروجنا اليوم وفي في هذا التوقيت يأتي تضامنا مع المطالبات في المنطقة الشرقية خصوصاً في الهلال النفطي والواحات بحقوقهم المشروعة".

    وأوضح بقوله "حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبببه في طرابلس هي حكومة محاصصة"، وفق تعبيره.

    وأشار رئيس تنسيقية شباب الطوارق إلى أن "مكون الطوارق أول المتضررين من الحكومة ولا يوجد من يمثله في حكومة الديبية التنفيذية بالبلاد".

    وشدد على أنه "في حال لم تستجب السلطات المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية لمطالب الحراك المشروعة سنطر آسفين إلى إقفال كافة الحقول النفط في المنطقة الجنوبية ونحن أعطينا المهلة قبلها بعشرة أيام والآن قمنا بإضافة مهلة أخرى".

    وأردف رئيس تنسيقية شباب الطوارق "كل ما يريده أهالي المنطقة هو أن تلتفت الحكومة إلى الأوضاع في مدينة اوباري من خلال التنمية المكانية والقيام بإصلاحات واتخاذ قرارات لجبر الأضرار لتساهم للقضاء على البطالة واستكمال وصيانة البنية التحتية والمشاريع المتوقفة والاهتمام بعدة شرائح منها المعاقين وجرحى الحروب وغيره".

    وأوضح أن "الطريقة الأمثل للضغط على الحكومة في تنفيذ مطالبنا تأتي من خلال توافد كافة مكونات فزان الجنوب الليبي للاعتصام أمام منابع النفط وإغلاقها"، موضحاً أنه "خلال الآونة الأخيرة قد شهدت المنطقتين الجنوبية والشرقية في ليبيا عدة اضطرابات أمام الحقول مما أدت في النهاية إلى إغلاق الموانئ بشكل كامل في عام 2012 و 2013 كمحاولة للضغط من أجل تنفيذ مطالبنا ولا نملك وسيلة ضغط أخرى غير إغلاق تلك الحقول".

    مشهد عام لحقل النفط الصحراء في ليبيا 3 ديسمبر/ كانون الأول 2014
    © REUTERS / Ismail Zitouny
    الإنذار الأول للحكومة الجديدة… تهديد بإيقاف أكبر حقول إنتاج النفط في ليبيا

    ورداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول ما إذ كانت تنسيقية شباب الطوارق أو أعيان الجنوب قد تواصلوا مع السلطات الليبية لإبلاغهم بمطالبهم، أكد "لقد قمنا بالتواصل مع الجهات التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه إضافة للجهات التشريعية المتمثلة في البرلمان المنعقد في طبرق شرقي البلاد من دون جدوى وقد شرحنا في مراسلتنا ومكاتباتنا لهم عن ما نعانيه في القطاع الخدمي الصحة والتعليم والبنية التحتية وكذلك القطاع الأمني والهاجس الذي ارهق المواطن حقيقية حتي في عيشه إضافة إلى تردي الأوضاع الأمنية بدون أي رد يذكر من جانب الجهات النافذة بالدولة".

    وحول الحقول التي يشملها الإغلاق أكد مختار أن "الحقول التي ستغلق إذا لم تنفذ مطالبنا هي مقدمتها حقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية الذي يضخ 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام وهو من أكبر الحقول بالجنوب إضافة إلى حقل الفيل التابع لشركة " ايني " الإيطالية".

    يذكر أن ليبيا كانت قد شهدت إغلاقات متكررة للحقول النفطية شرق وجنوب البلاد منذ العام 2012 وحتى العام المنصرم 2020 وشهدت الحقول والموانئ النفطية انفراجا لتلك الأزمة بعد توقيع الأطراف الليبية لاتفاق جنيف التي رعته الأمم المتحدة في جنيف السويسرية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

    انظر أيضا:

    الدبيبة: ليبيا تمتلك ثروة ذهب هائلة و40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير
    مجموعة من سكان الهلال النفطي في ليبيا يعلنون وقف تصدير النفط والعمل بالموانئ النفطية
    ليبيا... مستويات إنتاج النفط في معدلاتها الطبيعية رغم التهديد بوقف التصدير
    ليبيا: المؤسسة الوطنية للنفط تعلن إنهاء الانقسام وضم كل منتسبي المؤسسة الموازية إليها
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان صلاة من أجل الأرواح، للمصور فيو خانه بيوي، الحائز على تقدير عالي في فئة الناس من مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    الفائزون بجوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2021
    طالبان لن تسمح للنساء بلعب الكريكيت
    لعبة الكريكيت والأفغانيات "غير المستورات"
    معلومات عن مروحيات شينوك الأمريكية التي استولت عليها طالبان
    معلومات عن مروحيات "شينوك" الأمريكية التي استولت عليها طالبان
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك