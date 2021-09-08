الجزائر... توقيف 30 مشتبها بهم في الحرائق الأخيرة

أعلنت وسائل إعلام جزائرية أن الشرطة في البلاد تمكنت من توقيف 30 مشتبها بهم في إشعال حرائق الغابات الأخيرة، مشيرة إلى نشاط 7 منهم ضمن حركة إرهابية.

صحيفة النهار المحلية نشرت بيانا ل "مصالح الدرك الوطنية" يقول: المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية وأودعوا الحبس المؤقت، أما الموقوفين الـ7 التابعين للحركة الإرهابية "ماك" فقد تم تحويلهم إلى القطب الجزائي بسيدي أمحمد.

© REUTERS / Abdelaziz Boumzar حرائق الغابات في الجزائر

وتابع البيان: "تمّ وضع 5 أشخاص من المشتبه بهم تحت الرقابة القضائية، فيما تم توقيف 4 مشتبه فيهم في قضية الفيديو الخاص بترويج أخبار مغلوطة حول الحرائق".

وأشار البيان إلى أن التحقيقات ستستمر للكشف عن جميع المتورطين في القضية.

هذا واجتاحت حرائق الغابات الجزائر هذا الشهر ووصفت بأنها الأشرس، التي تشهدها البلاد وتسببت في أضرار وسقوط ضحايا في عدة محافظات خاصة تيزي وزو في منطقة القبائل شرقي العاصمة.