مسؤول إسرائيلي: لم نعلم بوجود خريطة سجن جلبوع على الإنترنت... "فشل استخباراتي"

قال قائد سجن حرمون الإسرائيلي، ياريف كاهان، اليوم الخميس، إن بلاده لم تكن تعلم بوجود الخريطة الهندسية لسجن جلبوع على الإنترنت.

وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، حوارا مطولا مع الجنرال ياريف كاهان، كشف من خلاله عن نقاط كثيرة للضعف الإسرائيلي، أهمها نقاط أمنية وأخرى استخباراتية، أدت إلى نجاح أسرى فلسطينيين ستة في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، فجر الاثنين الماضي.

ومن بين ما كشف عنه قائد سجن حرمون الإسرائيلي أن بلاده لم تكن تعلم بوجود الخريطة الهندسية لسجن جلبوع على شبكة الإنترنت، وبأنها علمت بذلك بعد هروب الأسرى الفلسطينيين الستة، كما أن الأسرى حافظوا على سرية عملية الهروب بشكل تام جدا.

وأكد الجنرال ياريف كاهان أن سلطات سجن جلبوع أخطأت خطأ استخباراتيا بنقل زكريا الزبيدي إلى غرفة فيها أسرى لحركة الجهاد الإسلامي، مشيرا إلى أنه كان من الأنجع لبلاده رفض طلبه.

وفي السياق نفسه، وصف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، بأنه "فشل أمني كبير".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن بارليف خلال تفقده سجن كتسيعوت في صحراء النقب جنوبي إسرائيل، أن السلطات الإسرائيلية ستقلب كل حجر حتى تعثر على الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين من سجن جلبوع، شديد الحراسة.

وهدد الوزير بالعثور على الأسرى الهاربين، مؤكدا اعتزام بلاده إجراء تحقيق سريع وكاف من أجل بحث ما إذا كانت عملية الهروب مرتبطة بأمور جنائية، مشيرا إلى أن الجيش والشرطة الإسرائيليين عززا من قواتهما بهدف الإسراع في عملية إلقاء القبض على الأسرى الهاربين.

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ويذكر أن هناك مطالب في إسرائيل تنادي بإقالة وزير الأمن الداخلي، على خلفية نجاح أسرى فلسطينيين ستة من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، شمالي إسرائيل، فجر الاثنين الماضي.

وفي السياق نفسه، قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، تعليق زيارات الأهالي الفلسطينيين لأبنائهم الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، حتى نهاية الشهر الجاري.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الصليب الأحمر الدولي أبلغ عائلات الأسرى بإلغاء الزيارات، التي كانت مقررة لذويهم في كافة السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى إيقاف الزيارات، اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأكدت صحيفة "معاريف" أن ذلك يأتي ضمن تداعيات هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع"، شمالي البلاد، فجر الاثنين الماضي.

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