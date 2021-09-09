لبنان يطلق البطاقة التمويلية والحد الأقصى لكل عائلة 126 دولارا

أطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رمزي مشرفية، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد راوول نعمة، البطاقة التمويلية.

وأشار مشرفية إلى أنه سيتم دفعها بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي، موضحا أن مهلة تقديم الطلبات للبطاقة تمتد من 15 أيلول/سبتمبر إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلن أن "هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن هذه البطاقة".

وقال: "قمنا بقدر المستطاع لإقرار البطاقة ومن حق المواطن أن يقول أننا تأخرنا، لكننا عملنا مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب اللبناني في هذه الأيام الصعبة"،

وأضاف: "أملنا بخطة اقتصادية متكاملة تخرج الناس من المشاكل وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم".

من جهته، أكد وزير الاقتصاد "أن الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنا نتمنى لو أنها هي من تطلق هذا البرنامج"، مشيرا إلى أن "كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية" بحسب ما نقل موقع "النشرة" اللبناني.

وقال: "نسعى إلى معرفة من هو الغني في لبنان وليس من هو الفقير، لاستثناء من يستطيعون تحمل أعباء المعيشة من دون مساعدة من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجة". وأوضح: "إننا سنعطي 25 دولارا لكل شخص والحد الأقصى لكل عائلة 126 دولارا"، داعيا من ليس لديه هوية عليه تأمينها والتسجيل لاحقا مع مهلة حتى نهاية العام 2021.