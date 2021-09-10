إصابة 40 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي في نابلس

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 40 فلسطينيا أصيبوا برصاص وغاز قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات في مناطق متفرقة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

رام الله - سبوتنيك. وقال الهلال في بيان مقتضب إن "قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المعدني وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين السلميين في نابلس".

ثوار وأحرار ✌️🔥



40 إصابة في بيتا جنوب نابلس جراء استخدام الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.#معركة_السجون pic.twitter.com/DRwpXUdJYv — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) September 10, 2021

وكان مئات الفلسطينيين قد تظاهروا بعد صلاة الجمعة وخرجوا بمسيرات وتظاهرات في عدد من أنحاء الضفة الغربية بدعوة من الفصائل الفلسطينية دعما للأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وتزامن مع ذلك مسيرة في المسجد الأقصى، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني وصور الأسرى، حيث رددوا الهتافات الداعية للإفراج عنهم، ونددوا بالحملة التصعيدية ضدهم وكذلك نددوا بعمليات القمع المتواصلة بحقهم منذ 4 أيام.

واقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى، عقب المسيرة، وتمركزت على سطح قبة الصخرة.

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