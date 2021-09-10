مصدر أمني لـ"سبوتنيك": عودة الهدوء إلى درعا البلد بعد دخول الجيش السوري إليها

عاد الهدوء ليخيم على مدينة درعا البلد بعد أشهر من التوتر الأمني الذي عاشته المدينة نتيجة قيام المجموعات المسلحة داخل المدينة بعمليات اغتيال وكمائن ضد الجيش السوري، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصره.

دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "المدينة عادت تنعم بالهدوء بعد دخول الجيش السوري إليها تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة السورية واللجنة المركزية التابعة للمسلحين بوساطة روسية".

وأضاف المصدر: "فور دخول الجيش وانتهاء عمليات التفتيش والتمشيط عاد أكثر من ثلثي أهالي درعا البلد إلى منازلهم التي غادروها قبل أكثر من شهرين".

وتابع المصدر أن "الجرافات والآليات أزالت السواتر الترابية وفتحت الطرقات ودخلت ورشات المؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية".

ومنذ الصباح قامت دوريات تابعة للجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية في جولة داخل أحياء المدينة.

وبالأمس تم رفع العلم السوري على مبنى قسم شرطة المنشية في حي العباسية بدرعا البلد .

وكان الجيش السوري قد ثبت 9 نقاط تابعة له داخل المدينة بالتزامن مع عمليات التمشيط وتفتيش المنازل.