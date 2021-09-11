رئيس وزراء لبناني أسبق: حزب الله سمح بتشكيل الحكومة بعد اتفاق ماكرون ورئيسي

كشف رئيس الوزراء اللبناني السابق، ​فؤاد السنيورة​، يوم أمس الجمعة أن "عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ سابقاً كانت تأتي بإيعاز من ​حزب الله​".

وجاءت تصريحات السنيورة خلال مقابلة صحفية على قناة "الحدث" السعودية، حيث أشار إلى أن "​التشكيلة الحكومية​ الحالية ليست ما يحتاجه لبنان، لكنها أفضل الممكن".

وأضاف السنيورة في مقابلته قائلا: "حزب الله غير موقفه حالياً، وسمح بالتشكيل بناء على اتفاق الرئيسين الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ والإيران​ي ​ابراهيم رئيسي​، و​الضوء​ الأخضر لتشكيل حكومة أتى من إيران فلم يعرقلها حزب الله، وأنا أشك بأنّ حزب الله يريد إخراج لبنان من أزماته".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون وقعا مرسوما بتشكيل الحكومة بحضور رئيس البرلمان نبيه بري، بعد عام من التناحر السياسي بشأن الحقائب الوزارية تسبب في تفاقم الأزمة السياسية.

وتضم الحكومة الجديدة، مثلما ضمت حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها حسان دياب، وزراء اختصاصيين ليسوا من الوجوه السياسية المعروفة لكن ترشحهم أحزاب رئيسية.