على نحو غير معتاد... تقييد أيدي وأقدام الأسرى الأربعة داخل المحكمة الإسرائيلية

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين اعتقلوا بعد فرارهم من سجن جلبوع، الاثنين الماضي، سيمثلون أمام محكمة في مدينة الناصرة وهم مقيدي الأيدي والأقدام بأغلال حديدية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن "زكريا الزبيدي و3 أسرى آخرين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي سيمثلون أمام محكمة الصلح في الناصرة لتمديد اعتقالهم".

وأضافت: "بناء على طلب وحدة "نحشون"، التابعة لمصلحة السجون، وبشكل غير معتاد سيتم تقييدهم بالأغلال في أيديهم وأرجلهم داخل المحكمة".

ووحدة "نحشون"، هي وحدة قتالية تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، مهمتها فض أعمال الشغب داخل السجون، ويتهمها فلسطينيون بعمليات القمع والتنكيل بالأسرى.

وأوضحت الصحيفة أن الأربعة يواجهون تهما إضافية بينها الهروب من مؤسسة عقابية والتآمر لارتكاب جريمة، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وكذلك تقديم خدمات ووسائل لارتكاب عمل إرهابي.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، وصل الأسرى الأربعة إلى المحكمة، وكان في استقبالهم العشرات من شباب مدينة الناصرة بالهتافات والأغاني الحماسية.

والاثنين الماضي، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، ومنذ مساء أمس الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

وشهدت مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم السبت، اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في أم الغنم (شمال).

وتكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.

وقال القائد العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شفتاي تعليقا على استمرار البحث عن نفيعات وكمامجي: "إنهما في حالة من اليأس وقد يرتكبان عملا متطرفا"، وأوعز بتأمين المستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقعة شمالي البلاد.

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