الجيش السوداني ينفي تورط عناصره في "محاولة انقلاب عسكري"

أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء اليوم السبت عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن "محاولة انقلابية".

وجاء في بيان القوات المسلحة السودانية، الذي نشرته على فيسبوك، "تناقلت بعض الوسائط أخبارا مفبركة مفادها أن القوات المسلحة قد رصدت محاولة انقلابية أشارت فيها لضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة".

وتابع البيان: "تؤكد قواتكم المسلحة نفيها القاطع لهذه الأخبار مع حرصها علي استكمال التغيير وبلوغ ثورة ديسمبر المجيدة لغاياتها وسيتم التعامل مع ما أثير وفقا للقانون وتنتهز السانحة لتجديد التزامها بحماية الوطن والفترة الانتقالية".

<< يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم مع سبوتنيك.