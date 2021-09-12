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    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    العراق يعلن مقتل جميع "الدواعش" الذين هاجموا نقطة الشرطة الاتحادية بكركوك

    © AFP 2021 / Ahmad al-Rubaye
    العالم العربي
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    أعلنت قيادة المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك شمالي العراق، اليوم الأحد، مقتل كافة "الإرهابيين" وأعضاء تنظيم الدولة "داعش" (محظور في روسيا) الذين نفذوا هجوما على نقطة الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك.

    وقالت القيادة في بيان إن قوات المقر المتقدم قتلت "جميع الإرهابيين والدواعش" الذين هاجموا نقطة لمشاة 20 اتحادية، بحسب "السومرية نيوز".

    القوات العراقية تدمر خفايا لـداعش جنوبي محافظة كركوك العراق
    © Photo / Iraqi Security Cell
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    وأوضحت القيادة أن العملية تمت بإسناد طيران الجيش، مؤكدة أنها ستقضي على "كل من يستهدف قواتنا".

    أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي بتنفيذ عمليات عسكرية استباقية ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي في كركوك شمالي البلاد، بعد مقتل 13 عنصر أمني في هجوم على حاجز أمني.

    أفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، الأحد الماضي، بمقتل 13 منتسبا من الشرطة الاتحادية إثر الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على الفوج الثاني التابع للشرطة جنوب غرب كركوك شمالي العراق.

    وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، فإن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا الفوج الثاني لواء 91 التابع لقوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل 13 منتسبا ً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفقدان منتسبين إثنين لم يتم العثور عليهما حتى اللحظة.

    وأكد المصدر أن عناصر "داعش" الإرهابي قاموا بتفخيخ الطريق المؤدي إلى المنطقة التي شهدت التعرض على قوات الفوج الثاني في ناحية الرشاد.

    يشار إلى أن العراق كان أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.

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