تعرض قوات التحالف الدولي في قاعدة أربيل لهجوم بطائرات مسيرة

أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأحد، على تعرض قواته في أربيل بكردستان العراق، لهجوم بطائرات مسيرة ليل السبت دون وقوع إصابات.

موسكو - سبوتنيك. وكتب ممثل التحالف الدولي، وين ماروتو على موقع تويتر: "في تمام الساعة 11:43 من مساء 11 أيلول/سبتمبر، تعرضت قوات التحالف في قاعدة أربيل الجوية لهجوم بطائرتين بدون طيار. تم استخدام تدابير الحماية المضادة للقوة لتدمير الطائرات المسيرة. ولم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار مادية".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أمس السبت، استهداف مطار أربيل الدولي بطائرات مسيرة مفخخة.

وفي يوليو/ حزيران الماضي، تعرض محيط مطار أربيل الدولي لقصف صاروخي توقفت على أثره الخدمات الجوية في سماء المدينة.

وخلال العام الماضي، تعرض المطار الواقع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لهجمات متكررة. وتلقي الولايات المتحدة بمسؤولية الهجمات على فصائل مسلحة موالية لإيران.